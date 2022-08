L’Algérie et la Tunisie contre le Brésil en France ?

Le Brésil pourrait jouer deux matchs amicaux face à deux sélections d'Afrique du Nord le mois prochain. Confrontée à un vide dans son calendrier, la Seleçao cherche des adversaires pour cette fenêtre FIFA qui verra les équipes concernées entamer leur préparation pour le Mondial 2022 au Qatar. Et pour cause : devenu sans enjeu, le match des éliminatoires entre les hommes de Tite et l'Argentine, interrompu à l'époque, a finalement été annulé après avoir d'abord été reprogrammé le 22 septembre. Selon le journaliste Eric Frosio, correspondant de L'Equipe au Brésil, les Auriverde disputeraient à la place deux amicaux : le premier les opposerait à la Tunisie le 22 septembre, le second à l’Algérie le 27 septembre.

Pour ses derniers tests avant le Mondial2022, le Brésil affrontera la Tunisie et l'Algérie, les 22 et 27 septembre. Un match (et peut-être même les deux) se déroulera en France — Eric Frosio (@froz91) August 16, 2022

Deux matchs de prestige en France ?

Et ces rencontres pourraient se jouer en France, afin d'éviter de longs et épuisants déplacements à Neymar et à ses camarades, basés en grande majorité en Europe. La Tunisie, qualifiée pour le Mondial et future adversaire du Danemark, de l'Australie et de la France dans le groupe D, y trouvera un galop d'essai de haut niveau.

Quant au Brésil, qui en découdra avec le Cameroun, la Serbie et la Suisse dans le groupe G, cela lui permettra de s'étalonner face à des équipes rarement affrontées dans son histoire : trois amicaux, tous gagnés, et un match de poule au Mondial 1986, terminé sur une courte victoire (1-0) face à l'Algérie ; un amical contre la Tunisie en 1973 à Tunis, remporté (4-1). Sur ses canaux officiels, la Fédération brésilienne de football (CBF) n'a pas apporté de confirmation. Idem du côté des Fédérations algérienne et tunisienne. A suivre.