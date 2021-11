L’Afrique du Sud se rapproche des barrages / Éliminatoires CM 2022

L'Afrique du Sud ne faiblit pas. En tête deleur groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bafana Bafana ont conforté leur avance en s'imposant face au Zimbabwe (1-0), ce jeudi à Johannesburg lors de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Une victoire aussi courte que précieuse qui se dessina peu avant la demi-heure de jeu quand Keagan Dolly, en pleine renaissance avec les Kaizer Chiefs, trouva Teboho Mokoena, qui fit mouche de la tête (26e). Récompensés de leur excellente entame, les hôtes ne parvinrent pas à faire le break par la suite, mais l'essentiel était assuré.

Les onzes de départ :

Starting line up for South Africa vs Zimbabwe #WCQ2022 @FnbStadium #BafanaPride pic.twitter.com/UPDTu7P47x

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) November 11, 2021