La Tunisie ne ratera pas le Mondial selon son ministre des Sports

Ces derniers jours, divers médias ont fait part d'un risque d'exclusion de la Tunisie du prochain Mondial. En cause une ingérence potentielle des autorités du pays dans les affaires fédérales, susceptibles de pousser la FIFA à sévir et exclure le futur adversaire des Bleus dans le groupe D, qui abrite également le Danemark et l'Australie. Estimant que la Fédération est allée un peu vite en besogne face aux soupçons de matchs truqués en fin de championnat et sur la décision d’organiser ou non un barrage en vue du maintien, le gouvernement tunisien pourrait selon ces sources dissoudre le bureau fédéral.

Le ministre des Sports Kamel Deguiche au micro de @RadioMosaiqueFM : « Tout ce qu’a été dit dans les médias étrangers est faux. Nous n’allons pas dissoudre le bureau de la FTF et la Tunisie participera à la Coupe du monde Qatar 2022.. » #WC2022

— Ahmed Adala - Scoulino (@AdalaAhmed1) June 21, 2022

"La Tunisie participera à la Coupe du monde"

Cette campagne de presse a-t-elle incité le pouvoir politique à modérer ses ardeurs ? Le ministre des Sports Kamel Deguiche a en tout cas été on ne peut plus clair ce mardi au micro de Mosaique FM. « Tout ce qui a été dit dans les médias étrangers est faux. Nous n’allons pas dissoudre le bureau de la FTF et la Tunisie participera à la Coupe du monde Qatar 2022 », a lâché le représentant du gouvernement. De quoi rassurer les récents vainqueurs de la Kirin Cup (photo) et leurs supporters.