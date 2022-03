La Roja revient en Catalogne, 18 ans plus tard

Le milieu de terrain Gavi, formé au Barça et appelé en sélection par Luis Enrique à seulement 17 ans, n'était même pas né la dernière fois que la Roja a disputé un match sur les terres catalanes. C'était le 18 février 2004 lors d'une rencontre amicale remportée 2-1 face au Pérou grâce à des buts de Ruben Baraja et du Basque Joseba Etxebarria, au stade olympique de Montjuic, à Barcelone. Mais depuis, la sélection espagnole s'est éloignée de la Catalogne, du fait des frictions politiques entre Barcelone et le gouvernement central. La question du retour de la Roja au Camp Nou a d'ailleurs été évoquée lors de la dernière élection pour la présidence du FC Barcelone, qui a vu Joan Laporta revenir aux commandes, en mars 2021. Dans un entretien au média Món Esport, le candidat Laporta avait alors confirmé que s'il sortait vainqueur, la Roja ne rejouerait pas au Camp Nou.

"Restons en dehors des sujets politiques. N'importe quel stade d'Espagne est un bon endroit pour aller voir jouer la sélection, et ça vaut pour Barcelone comme pour n'importe quelle autre ville", a assuré le sélectionneur Luis Enrique en conférence de presse au moment de l'annonce de la liste le 18 mars. En 2020 puis en 2021, l'Espagne aurait dû jouer ses trois matches de la phase de poules de l'Euro de football au stade San Mamés de Bilbao, ce qui avait suscité des débats à Madrid et au Pays basque. En effet, la Roja n'a plus joué au Pays basque depuis plus d'un demi-siècle : sa dernière apparition en terres basques, à San Mamés, remonte au 31 mai 1967, pour un match de qualification pour l'Euro-1968 remporté 2-0 contre la Turquie.

Finalement, l'UEFA avait retiré l'organisation des matches à Bilbao pour des raisons sanitaires et l'avait confiée à Séville (stade de la Cartuja). Tout au long de son existence, la sélection espagnole a joué dans quarante villes espagnoles. Avec 18 matches de la Roja, Barcelone est la 4e ville sur la liste de celles ayant accueilli la sélection espagnole le plus grand nombre de fois, loin derrière Madrid (70 matches), Séville (52 matches), et Valence (34 matches).