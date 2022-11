La réaction de Novak Djokovic à son titre au Masters : "Une satisfaction profonde"

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté le titre final au Masters de Turin en battant le Norvégien Casper Ruud 7-5, 6-3. Remonté à la cinquième place mondiale, le Serbe n'a jamais été inquiété lors de la finale et a parfaitement conclu sa saison 2022, pourtant débuté de manière très compliquée. L'ex-numéro un mondial n'avait pas pu conserver son titre à l'Open d'Australie et avait été interdit d'entrer sur le territoire australien car non-vacciné. À Turin, le vainqueur de 21 titres du Grand Chelem a été impressionnant et n'aura perdu qu'une seule manche durant l'intégralité de la compétition : contre Daniil Medvedev. Après la finale contre le Norvégien, Novak Djokovic s'est montré très satisfait par son niveau de jeu et a avoué se considérer comme le meilleur joueur du monde.

"C'est un sentiment de satisfaction profonde et en même temps un énorme soulagement en raison de ce que j'ai traversé cette saison, notamment en Australie. Nous n'allons pas revenir dessus mais ça a eu un effet sur mon début d'année. J'ai essayé de trouver un équilibre dans le jeu mais aussi sur le plan mental pour pouvoir revenir sur le court avec le niveau que je voulais. […] Les classements montrent qui a eu la meilleure année et Alcaraz est le n°1. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Mais dans ma tête, je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde, bien sûr. J'ai ce genre de mentalité, ce genre d'approche. Peu importe qui est en face, peu importe la surface, peu importe la saison, c'est toujours la même chose. Les ambitions sont aussi élevées que possibles."