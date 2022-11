La réaction de Cristiano Ronaldo après son départ de Manchester United

Ce mardi soir a eu lieu un moment très important dans la saison de Manchester United. Le club mancunien a annoncé résilier le contrat de Cristiano Ronaldo après son interview choc dans lequel il a été très critique envers son entraîneur Erik Ten Hag, ainsi que son club. Le Portugais n'a pas été tendre et son club l'a bien ressenti. Il a donc décidé de résilier son contrat, d'un commun accord avec son ancien attaquant. Désormais libre de s'engager dans le club qu'il souhaite en hiver, il a annoncé après le communiqué des Red Devils vouloir trouver un autre projet. Cette fois, il n'y a eu aucune animosité.

1/2. Cristiano Ronaldo: “Following conversations with Manchester United we have mutually agreed to end our contract early. I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change. However, it feels like the right time for me to seek a new challenge.