La RD Congo affrontera le Maroc sans Samuel Moutoussamy. « Une immense déception… Je n’aurai pas l’honneur de rejoindre la sélection pour les barrages de la Coupe du monde face au Maroc. Mais je serai le premier supporter de l’équipe nationale, on va le faire Tous Ensemble », a annoncé le milieu de terrain du FC Nantes sur Twitter ce mardi, à J-3 de la manche aller de ces barrages qualificatifs du Mondial 2022. Blessé en Ligue 1 ce week-end, le joueur de 25 ans souffre d’une entorse à la cheville droite et devrait être éloigné des terrains pendant quatre semaines.



Sélectionné à 14 reprises avec les Léopards, Samuel Moutoussamy avait disputé cinq des six rencontres des poules éliminatoires, dont la dernière, décisive, contre le Bénin (2-0) à Kinshasa.