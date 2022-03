Malgré une prestation de bonne facture, la RD Congo n'a pu faire mieux que match nul contre le Maroc (1-1), vendredi en barrages aller du Mondial 2022. Les Lions de l'Atlas s'assuraient d'entrée la maîtrise du ballon et s'installaient petit à petit dans le camp congolais. Cette bonne entame était balayée quand Wissa, titularisé pour la première fois en match officiel, déboulait sur son côté gauche et rentrait sur son pied droit. Bien enroulée, la frappe du joueur de Brentford était déviée hors de portée de Bounou par Saïss (12e, 1-0). Massés dans l'anneau ibférieur du stade des Martyrs, les 25.000 spectateurs autorisés pour cette rencontre exultaient !

La suite voyait la fébrilité gagner les visiteurs, qui reculaient dangereusement. Bounou manquait d'être lobé par un centre d'Akolo (27e). Wissa dévalait de nouveau son couloir et servait en retrait Bakambu. Il fallait un retour désespéré d'Aguerd pour contrarier les desseins du Marseillais, pas assez prompt sur le coup (30e). Il fallait attendre les ultimes minutes de la première période pour voir le Maroc répliquer, timidement, sur une tête trop décroisée d'En-Nesyri (44e).

Wissa et Bakambu ratent le break

Au retour des vestiaires, le Maroc échappait de nouveau au pire, quand l'intenable Wissa voyait sa frappe croisée raser le montant gauche de Bounou (48e). Certainement recadrés à la pause, les Marocains réagissaient enfin. Sur corner, Ryan Mmaee voyait sa tête repoussée (53e). Sur le corner suivant, Bakambu touchait le ballon de la main (54e). M. Gomes sifflait l'incontestable penalty. Une course d'élan bizarroïde plus loin, et la tentative de Mmaee s'envolait dans le ciel de Kinshasa (55e) !

La fébrilité revenait au galop côté marocain. Une mauvaise relance d'Aguerd échouait à Bakambu. Au deuxième poteau, l'attaquant de l'OM ne parvenait à redresser sa reprise (60e). Imprécis, l'ancien Sochalien manquait encore de justesse et voyait Aguerd revenir lui chiper le ballon. Sur le contre, les remplaçants frappaient : El Kaabi remisait de la tête pour Tissoudali, dont la puissante frappe en première intention trompait Kiassumbua (76e, 1-1). Un autre joueur sorti du banc, Ben Malango, était tout proche de se montrer décisif, mais Bounou parait son coup de tête (80e). Réduits à dix après l'expulsion de Ngonda, les Congolais devaient se contenter de ce match nul qui ne les met pas en bonne posture avant la manche retour, mardi à Casablanca.