La Guinée encore accrochée, l’Afrique du Sud caracole / Éliminatoires CM 2022

Bis repetita pour la Guinée et le Soudan. Les deux équipes se sont de nouveau quittées sur un match nul (2-2), ce samedi à Agadir. Remplaçant pour l'occasion Didier Six, malade, Kaba Diawara avait effectué sept changements par rapport à la manche aller de ces rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Seuls parmi les joueurs de champ Mohamed Bayo, Aguibou Camara et Mohamed Aly Camara étant reconduits, alors que Naby Keita était cette fois aligné d’entrée.

C'est après la pause que le Syli ouvrait le score, grâce à José Kanté (48e), servi par Mohamed Bayo. De plus en plus incontournable, l'attaquant de Clermont Foot redonnait lui-même l'avantage aux siens (67e) après l'égalisation d'Ahmad Mahmoud (64e). Suffisant pour assurer la première victoire du Syli dans cette poule ? Ce ne fut pas le cas, puisque les hommes d'Hubert Velud parvenaient à égaliser une seconde fois, par Ami Kamal (88e). La fois de trop pour la Guinée.

Au classement du groupe I, ce résultat fait les affaires du Maroc : la Guinée (3 points) et le Soudan (2 points) continuent de progresser à petits pas avant la seconde rencontre de cette quatrième journée, ce samedi soir (21h) entre les Lions de l'Atlas (6 points) et la Guinée-Bissau (4 points). L'occasion pour les hommes de Vahid Halilhodzic de prendre un peu plus le large avant le match en retard contre la Guinée, mardi.

En tête de sa poule qualificative après les deux premières journées, l'Afrique du Sud a remporté un important succès sur le terrain de l'Éthiopie (3-1), ce samedi après-midi à Bahir Dar. Les Bafana Bafana ont pris l'avantage juste avant la pause sur un CSC de Fasil Gebremichael (45e+1) pour ne plus le lâcher que l'espace de cinq minutes, entre l'égalisation de Getaneh Kebede (67e) et le deuxième but, signé Mothobi Mvala (Mamelodi Sundowns)(72e). Evidence Makgopa parachevait ensuite le succès des hommes d'Hugo Broos.

Grâce à ce succès, l'Afrique du Sud compte 7 points et se trouve assurée de virer en tête du groupe G à mi-parcours, quel que soit le résultat de la rencontre entre le Ghana et le Zimbabwe (18h).