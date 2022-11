La France s'impose facilement contre l'Australie et lance son mondial

L'équipe de France lançait sa Coupe du Monde ce mardi soir face à l'Australie. Les Bleus démarrent leur quête d'un deuxième titre mondial de la meilleure façon possible avec une victoire 4-1 face à des Australiens dépassés.

Tout avait pourtant très mal débuté pour l'équipe de France. Dès la neuvième minute, Mathew Leckie a magnifiquement crocheté Lucas Hernandez, avant d'envoyer un très beau centre à ras de terre à son coéquipier Craig Goodwin, qui ne s'est pas fait prier pour conclure d'une frappe rageuse sous la barre d'Hugo Lloris. Les Bleus ont mis un peu de temps avant de se remettre la tête à l'endroit, mais Theo Hernandez, rentré à la place de son frère touché au genou, a envoyé un magnifique centre sur la tête d'Adrien Rabiot qui a égalisé de la tête pour la France. Cinq minutes plus tard, on retrouve le milieu de terrain de la Juventus dans une belle combinaison avec Kylian Mbappé, avant de glisser une passe parfaite à Olivier Giroud qui n'avait plus qu'à glisser le ballon au fond des filets.

En seconde période, la France est revenue avec les mêmes intentions qu'en fin de première. À a 68ème minute de jeu, Kylian Mbappé a profité d'un bijou de centre d'Ousmane Dembélé pour conclure d'une très belle tête décroisée. Il est d'ailleurs assez rare qu l'attaquant du Paris-Saint-Germain ne marque de la tête. Enfin, Kylian Mbappé a distribué un nouveau très joli centre, après un festival sur le côté gauche sur la tête d'Olivier Giroud, inscrivant le quatrième but de l'équipe de Didier Deschamps. Sur les quatre buts inscrits par l'équipe de France ce mardi soir, trois ont été inscrits de la tête.

Au classement, l'équipe de France prend la tête du Groupe D en profitant du match nul entre la Tunisie et le Danemark plus tôt dans la journée. Elle affrontera le Danemark samedi à 17h00. Une victoire validerait un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Giroud égale Henry

La pointe de l'attaque de l'équipe de France devait être réservée au Ballon d'Or, Karim Benzema. Finalement, c'est Olivier Giroud qui a remplacé l'attaquant du Real Madrid. Le Milanais a parfaitement répondu présent. Alors qu'il n'avait pas cadré le moindre tir lors de la victoire finale de l'équipe de France en 2018, il a, cette fois-ci, inscrit un doublé. Il aurait même pu marquer un troisième but, si son magnifique ciseau retourné acrobatique était rentré. Ces deux buts lui permettent d'égaler Thierry Henry à la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. Il ne lui manque qu'une seule unité pour dépasser l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone.