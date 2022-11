La France mène à la pause, Rabiot buteur et passeur !

L'équipe de France fait son entrée en lice à la Coupe du Monde. Les Bleus vont tenter de remporter un deuxième titre mondial consécutif au Qatar. Pour ce faire, ils débutent ce mardi soir face à l'Australie.

Les Bleus ont mal débuté la rencontre en concédant l'ouverture du score dès la neuvième minute et en perdant Lucas Hernandez sur la même action. L'attaquant australien Mathew Leckie a crocheté le défenseur du Bayern Munich avant de centrer au second poteau pour son compatriote Craig Goodwin qui a conclu d'une belle frappe sous la barre. Sur l'action, le genou de Lucas Hernandez a lâché, et il a été remplacé par son frère, Théo. Il aura fallu attendre la 20ème minute de jeu pour voir l'équipe de France réagir vraiment. Alors que l'on approchait de la première demi-heure, le défenseur gauche du Milan AC a centré pour la tête d'Adrien Rabiot, qui a propulsé le ballon au fond des filets. Le milieu de terrain de la Juventus permet aux Bleus d'égaliser. Cinq minutes plus tard, le même Adrien Rabiot a magnifiquement combiné avec Kylian Mbappé avant de servir Olivier Giroud, seul aux neuf mètres, qui a envoyé le ballon dans le but de Mathew Ryan.

Les compositions du match :

Le onze de la France : Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Le onze de l'Australie : Ryan - Atkinson, Souttar, Rowles, Behich - McGree, Mooy, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin