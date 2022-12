La FIFA lance une procédure disciplinaire contre l'Argentine et les Pays-Bas

La "commission disciplinaire de la Fifa a ouvert une procédure contre la Fédération argentine pour violation potentielle des articles 12 (mauvais comportements de joueurs et d'officiels) et 16 (ordre et sécurité du match)", a précisé la Fifa dans un communiqué. L'instance a indiqué faire la même chose contre la Fédération néerlandaise, également pour violation potentielle de l'article 12 de son règlement. La rencontre a été tendue, l'arbitre espagnol de la rencontre, M. Mateu Lahoz, distribuant un total de 15 cartons jaunes, 8 pour l'Argentine et 7 pour les Pays-Bas, et 1 rouge pour le Néerlandais Denzel Dumfries lors de la séance de tirs au but.

Dans le temps additionnel de la première période, il avait aussi averti Wout Weghorst qui était encore sur le banc des remplaçants. En seconde période, Weghorst est entré en jeu, inscrivant les deux buts qui ont permis aux Néerlandais d'obtenir la prolongation. La séance de tirs au but a aussi été tendue. Dès le penalty décisif, inscrit par Lautaro Martinez, les Argentins se sont précipité sur leur buteur, tout en chambrant ouvertement les Néerlandais regroupés dans le rond central. Les Néerlandais n'ont pas cessé de tenter de déstabiliser les tireurs argentins pendant la séance décisive, ont souligné après la rencontre les coéquipiers de Messi.