La Croatie et Modric visent un nouvel exploit

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de trente-deux nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces nations, la Croatie, qui avait impressionné tout le monde lors de la précédente édition en Russie. Mais pour ce nouvel exercice, les choses pourraient bien se corser. En effet, quatre ans ont passé depuis la finale perdue face aux Bleus et les Vatreni semblent pâtir d’une difficulté à garder le niveau. Il ne faudra néanmoins pas sous-estimer la Croatie. Si le sélectionneur Zlatko Dalić refuse de mettre sa nation parmi les favorites au Qatar, il en avait fait de même en 2018. L’homme de 55 ans, en place depuis octobre 2017, aime faire preuve de pessimisme.

C’était déjà le cas avant le match de Ligue des Nations au Stade de France, en juin dernier. Pour la première fois, les Croates s’imposaient face aux Bleus (0-1) et prenaient leur revanche sur le précédent Mondial. « J’étais un peu négatif au début sur cette Ligue des nations, mais ce soir, je suis positif. C’est sans doute l’une de mes plus belles victoires. Après la Coupe du Monde, on avait certainement un complexe face à l’équipe de France », expliquait Zlatko Dalić après son succès. Revenant à sa tranquillité habituelle, il assurait ensuite que la France était la « meilleure équipe au monde » ainsi que la « favorite » pour le titre.

La qualification : des chiffres flatteurs mais représentatifs ?

Il semble difficile de dire si les éliminatoires pour la Coupe du Monde se sont bien passées pour la Croatie. Sur le papier, les hommes de Zlatko Dalić se sont inclinés à une seule reprise. C’était sur la pelouse de la Slovénie, en mars dernier (1-0). Sauf que les Croates n’étaient pas les seuls à réaliser un quasi sans faute dans ces qualifications. De fait, la Russie y parvenait également et rien ne laissait présager – avant février dernier – qu’elle allait être suspendue par la FIFA.

Lorsque la Croatie reçoit la Russie, pour le dernier match des éliminatoires à la mi-novembre 2021, c’est donc l’un des matchs les plus importants pour Zlatko Dalić. En cas de victoire, les Vatreni s’assuraient la première place de son Groupe H et donc un ticket direct pour le Qatar à l’automne suivant. La courte victoire, par un but à zéro, a finalement assuré cette qualification. En plus de la Russie, la Croatie voyait la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte composer son groupe. Des adversaires accessibles, contre lesquels les Vatreni ont trouvé les filets à vingt-et-une reprises en dix rencontres. Pour seulement quatre buts encaissés. Des statistiques plus que satisfaisantes. D’autant que lorsqu’est venu le moment d’affronter des adversaires plus costauds en Ligue des Nations au printemps dernier, les Croates sont restés invaincus contre le Danemark comme face à la France.

L’effectif : Luka Modrić et d’autres talents

Cette Coupe du Monde au Qatar devrait bien être la dernière de Luka Modrić. Le milieu de terrain du Real Madrid est sans conteste la grande star de cette sélection croate, mais également son meilleur élément. Pourtant âgé de 37 ans depuis septembre dernier, il porte les Vatreni et compte bien les emmener une nouvelle fois dans la phase finale de ce Mondial. Le Ballon d’Or 2018 et meilleur joueur de la précédente édition pourra compter sur d’autres éléments prometteurs pour y parvenir. Marcelo Brozović (Inter Milan), Mateo Kovačić (Chelsea) ou encore Lovro Majer du Stade Rennais sont bel et bien convoqués par Zlatko Dalić.

Car Luka Modrić ne peut pas réussir seul dans sa mission, tout comme il s’était appuyé sur un collectif bien huilé il y a quatre ans. Pour réitérer l’exploit, il pourra compter sur les attaquants Ivan Perišić (Tottenham) ou même l’expérimenté Ante Budimir (Osasuna). Il ne faudra pas oublier les expérimentés défenseurs centraux Domagoj Vida (AEK Athènes) et Dejan Lovren (Zenith Saint Pétersbourg), alors que ce dernier avait agi en véritable taulier en 2018. Brillant avec l’Atalanta cette saison, Mario Pašalić sera bien entendu du déplacement.

Le groupe : plutôt accessible sur le papier

Il ne faut pas se fier aux apparences dans ce Groupe F. Et le sélectionneur Zlatko Dalić le sait très bien puisque sa Croatie était parvenue à surprendre en 2018, ce qui signifie que d’autres sélections peuvent en faire de même cette année. Il faudra premièrement se méfier de la Belgique. Emmenée par Kevin de Bruyne, cette dernière n’a pas pu faire mieux qu’un quart de finale lors de l’Euro 2021 et reste encore marquée par son parcours lors du Mondial en Russie. La demi-finale perdue face à la France a laissé un souvenir impérissable. Les deux autres sélections sont celles souhaitant créer la surprise. On note premièrement le Canada, avec ces deux belles victoires à domicile contre le Mexique (2-1) et les Etats-Unis (2-0). Tout cela a grandement contribué à faire du pays d’Amérique du Nord l’un des favoris de la section CONCACAF, dont il a terminé en première place.

Sans oublier le Maroc, qui aura tout à prouver alors que cette sélection d’Afrique du Nord s’est lancée un défi de taille en changeant de sélectionneur en plein été. Les Croates devront donc miser sur des victoires impératives sur ce Maroc en reconstruction ainsi que le Canada en manque d’expérience. Contre la Belgique, ce sera sûrement plus compliqué. Ils débuteront face au Maroc (23 novembre), avant d’espérer poursuivre une série contre le Canada (27 octobre) et d’aborder en pleine confiance le match contre la Belgique (1er décembre).