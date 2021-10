La Côte d’Ivoire réplique, le Burkina Faso engrange / Éliminatoires CM 2022

Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le mano a mano se poursuit. Les deux équipes se suivent jusque dans la physionomie de leurs rencontres respectives. Après la victoire poussive des Lions Indomptables sur le Mozambique, en début d'après-midi à Tanger, la réplique des Éléphants était attendue face au Malawi. Sur la pelouse trempée de Cotonou, elle est venue, timide mais efficace au final (2-0). C'est Franck Kessié qui a signé le but de la victoire sur penalty (66e) au terme d'une prestation peu aboutie de cette Selephanto qui bénéficiait pourtant du retour de ses éléments évoluant en Premier League. Car après l'ouverture du score express de Nicolas Pépé (2e), bien lancé en profondeur, les hommes de Patrice Beaumelle avaient affiché une certaine fébrilité, voire une fébrilité certaine, concédant rapidement l'égalisation, signée Khuda Muyaba (20e), suite à une grosse bourde de Serge Aurier, contré dans l'axe du but.

Les onzes de départ :



Côte d'Ivoire : Gbohouo - Aurier, Bailly, Boly, Konan - Seri, Kessié, Sangaré - Pépé, Zaha, Gervinho.



Malawi : Munthali - Sanudi, Chalupi, Petro, Chembezi - Chirwa, Banda - Madinga, Idana, Mhango - Muyaba.

Cette deuxième victoire en trois jours contre les Flames permet à la Côte d'Ivoire de garder les commandes du groupe D. Si Camerounais et Ivoiriens remportent comme on s'y attend leur rencontre de la cinquième journée, tout devrait donc se jouer à Yaoundé, le 14 novembre.

Dans le groupe A, le Burkina Faso a enchaîné une deuxième victoire contre Djibouti (2-0). Tranquilles, les Étalons ont frappé par Issoufou Dayo (30e) puis par Abdoul Faisal Tapsoba (63e). Notons que les Requins de la Mer Rouge ont disputé les 25 dernières minutes à dix, suite à l'expulsion d'Aptidon Saad Daher. Ce nouveau succès permet aux hommes de Kamou Malo de prendre provisoirement les commandes de la poule à l'Algérie, qui se déplace mardi (18h) au Niger. Les Fennecs savent ce qu'il leur reste à faire.