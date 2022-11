La Corée du Sud, un nouvel exploit 20 ans après ?

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin rouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces pays, la Corée du Sud, dans le groupe du Portugal notamment, espère bien réaliser un beau parcours après deux éditions compliquées !

La qualification : une formalité de la zone Asie

Etant donné que la Corée du Sud est la troisième nation asiatique la mieux placée au classement FIFA (27ème position), les Coréens ont été directement qualifiés pour le deuxième tour de la zone Asie. Tombée tête de série dans le groupe H, la Corée du Sud a réalisé un quasi sans faute lors de ce deuxième tour et est sortie première de sa poule qui comprenait le Liban, le Turkménistan, le Sri Lanka et la Corée du Nord (forfait). Avec cinq victoires et un match nul en six rencontres, les coéquipiers de Son ont été époustouflants lors de ce parcours. Les Coréens se hissent donc logiquement au tour suivant, où ce sera plus compliqué pour les hommes de Paulo Bento, qui terminent derrière l’Iran dans le groupe A, mais loin devant les Emirats Arabes Unis, troisièmes. Malgré tout, la deuxième place valide le billet pour le Qatar, la Corée du Sud sera de la partie en novembre et décembre 2022.

L’équipe : Heung Min Son accompagné de multiples talents locaux

Evidemment, la première personne qui vient à l’esprit de tout fan de football lorsque la Corée du Sud est évoquée est Heung Min Son. Le joueur de Tottenham est devenu une véritable référence à son poste. Celui qui a terminé 11ème au classement du Ballon d’Or 2022 et meilleur buteur de Premier League la saison passée est forcément le leader de son pays. Touché au visage lors d’un match face à Marseille en Ligue des Champions, la vedette du groupe devrait tout de même tenir son poste. Cela dit, il sera accompagné de très bons joueurs à l’image de Jeong, autre Coréen passé par la Bundesliga. Aujourd’hui sous la tunique de Fribourg, l’ailier de 23 ans a connu une expérience au centre de formation du Bayern et tentera aussi d’emmener son équipe le plus loin possible cet hiver. Les fans de Ligue 1 reconnaitront également Hwang, en pointe de cette attaque. L’ancien expérimenté bordelais évolue désormais sous les couleurs de Nottingham Forest.

Le groupe : Mission impossible ou pas pour la Corée du Sud ?

La Corée du Sud le sait, à la Coupe du Monde, il n’y a que le gratin du foot international. Cela dit, les dieux du foot ont été particulièrement sévères avec les Coréens lors du tirage au sort. Tombée dans le groupe H, la nation asiatique fait office de Petit Poucet dans une poule qui comporte le Portugal, l’Uruguay et le Ghana. La Corée du Sud débutera sa compétition face à la Celeste le 24 novembre, avant de défier le Ghana le 28 novembre, et de s’offrir un match contre les stars portugaises le 2 décembre. Si la mission semble difficile, elle est loin d’être impossible, et les Coréens rêvent sans doute de recréer l’exploit réalisé en 2002, époque à laquelle le pays était allé jusqu’en demi-finale de la compétition.