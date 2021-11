La Belgique qualifiée, les Pays-Bas s’écroulent / Coupe du monde (éliminatoires)

Hormis la France, deux équipes pouvaient se qualifier ce samedi soir à l'occasion de l'avant-dernière journée de la phase de poules de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Si la Belgique n'a pas laissé passer sa chance en venant à bout à domicile d'une modeste équipe d'Estonie (3-1), les Pays-Bas vont en revanche devoir jouer leur va-tout mardi prochain face à la Norvège. Les partenaires de Memphis Depay n'ont pu faire mieux qu'un nul au Montenegro (2-2).

Tout avait pourtant plutôt bien débuté pour les Néerlandais en tête du groupe G à l'heure du coup d'envoi, et qui savaient qu'un succès leur permettrait de valider leur billet pour le Mondial. Devant à la possession de balle, les Oranje ont ouvert la marque sur un penalty transformé par Depay (0-1, 25e). Le Barcelonais a même doublé la mise dix minutes après la pause (0-2, 54e).

Et puis brusquement, les Pays-Bas se sont éteints et ont laissé tout le loisir de s'exprimer à la fougue de leurs adversaires. Ces derniers ne se sont pas fait priés et ont inscrit deux buts en quatre minutes, œuvres de Vukotic (1-2, 82e) et Vujnovic (2-2, 86e).

Le pays de Galles peut y croire

Un nul qui va faire très mal aux têtes des hommes de Louis van Gaal. Toujours leader de son groupe, la sélection néerlandaise jouera sa première place mardi face à la Norvège (3e à deux points). Malheur au perdant. Dans les deux autres matchs de la soirée qui concernaient le groupe E, la Belgique a donc obtenu son billet pour la Coupe du monde 2022 en battant facilement l'Estonie (3-1) sur des buts de Benteke, Carrasco et Thorgan Hazard.

Parallèlement, le pays de Galles a pulvérisé la Biélorussie (5-1), profitant notamment d'un doublé de Ramsey, et saisi l'occasion de s'asseoir un peu plus confortablement à la 2e place derrière la Belgique. Les deux pays se rencontreront le 16 novembre. Toujours en course dans ce groupe, à trois points des Gallois, la République Tchèque sera quant à elle opposée à l'Estonie.