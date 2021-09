La Belgique habituée à jouer sans De Bruyne

Un seul être vous manque... A l'occasion de ce rassemblement actuel en sélection et de trois rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, la Belgique doit notamment faire sans son milieu de terrain offensif de Manchester City Kevin De Bruyne, aujourd'hui âgé de 30 ans. En effet, le natif de Tronchiennes est actuellement blessé à une cheville et souffre même, plus précisément, de la malléole. Un pépin physique qui date au moins du 1er août dernier et qui a ainsi également grandement perturbé son début de saison avec son club actuel, à savoir Manchester City.



De Bruyne n'a joué que douze minutes depuis la reprise

Depuis la reprise et l'entame de cette saison 2021-22, le milieu de terrain offensif n'a disputé qu'un total de douze petites minutes de jeu, et plus précisément le 15 août dernier, sur la pelouse de Tottenham (1-0), à l'occasion de la 1ere journée de Premier League, après être entré en jeu à la 79eme minute, à la place du milieu de terrain offensif (ou ailier droit) international algérien Riyad Mahrez (30 ans). Par la suite, l'international belge avait ainsi retrouvé l'infirmerie, ce qui explique donc cette non convocation. Cette année, ce n'est pas la première fois que la Belgique doit faire sans le joueur de Manchester City. A l'occasion du championnat d'Europe de football 2020, Kevin De Bruyne était bien présent dans le groupe, mais il n'a pas pu évoluer à 100%, après avoir été victime, quelques jours auparavant, d'une fracture de l'orbite et d'une fracture faciale.



De Bruyne reste précieux pour la Belgique