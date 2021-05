Italie : Mancini prolonge son contrat jusqu'en 2026

"L'objectif est d'arriver à gagner"

Fédération italienne de football (FIGC).

C'est une annonce sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps

- a souligné Gravina -

car un projet a besoin de temps pour être achevé et nous voulions donner une continuité au travail qui a été fait au cours de ces trois années

Sélectionneur de l'Italie depuis mai 2018 à la suite du passage raté de Gian Piero Ventura, Roberto Mancini a prolongé l'aventure, ce lundi soir.. L’étirement de cette union s’appuie notamment sur les bons résultats obtenus par Mancini avec la sélection depuis sa prise de fonction (première et invaincue dans son groupe lors des éliminatoires pour le prochain tournoi continental, ndlr).Mancini avait déjà prolongé son contrat une première fois jusqu'en 2022 suite à la qualification de l'Italie pour le championnat d'Europe. Il s'est évidemment montré très heureux de cette nouvelle extension de quatre ans. "Je suis très heureux, je remercie la Fédération et le président Gravina. Nous essayons de mener un travail qui a porté ses fruits, les fait d'avoir réussi à assembler une équipe qui plaît et qui donne beaucoup de satisfaction., a-t-il expliqué dans des propos diffusés sur le site officiel de la." Positionnée dans le groupe A pour le tournoi continental, l'Italie - absente lors de la dernière Coupe du Monde - se mesurera à la Turquie, le 11 juin prochain lors du match d'ouverture, avant de défier la Suisse (16 juin) puis le Pays de Galles, le 20 juin.