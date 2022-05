Italie : Les éloges de Mancini à Messi

Messi est comme Maradona, selon Mancini

. Cette rencontre organisée par l'UEFA et la Conmebol (instance sud-américaine de football) opposera deux sélections aux dynamiques opposées. En effet, l'Italie entraînée par Roberto Mancini reste marquée par son traumatisme de la non-qualification au prochain Mondial, en raison de la défaite face à la Macédoine du Nord en mars dernier (0-1). Mancini, celui qui avait su redonner une âme à la Nazionale après le faux pas précédent sur la route du Mondial 2018, devra repartir de presque zéro lors des prochains mois.En face,. Pour ce match qui constituera la dernière de Giorgio Chiellini (116 sélections), Mancini a mis en valeur le danger représenté par Lionel Messi. Conscient des difficultés du septuple Ballon d'Or au PSG cette saison, le sélectionneur de l'Italie lui a livré un bel éloge, en conférence de presse.. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette année (11 en 34 rencontres), probablement parce qu'il a changé d'équipe après 20 ans au Barça. Parfois, vous avez besoin de temps. Mais je pense qu'il est le meilleur, et demain (mercredi, ndlr), il faudra le surveiller car il peut faire basculer le match en une seule seconde", a jugé Mancini. Ce dernier retrouvera, comme ses troupes, la pelouse de Wembley sur laquelle l'Italie avait battu l'Angleterre, en finale du dernier Euro, le 11 juillet dernier (1-1 ; 3 tirs au but à 2).