Italie : Chiellini forfait contre la Suisse et l'Irlande du Nord

Coverciano

L'Italie est assurée de terminer au moins barragiste

La bonne nouvelle pour Roberto Mancini est que Leonardo Bonucci et Nicolò Barella sont de retour à l'entraînement avec le reste de leurs coéquipiers, alors le milieu de terrain de l'Inter Milan a été soigné lundi pour un problème musculaire suite au derby de Milan, disputé dimanche en Serie A (1-1).

L'Italie sera privée de plusieurs éléments importants pour ses rencontres dans l'optique des qualifications à la Coupe du monde 2022, contre la Suisse (vendredi) et l'Irlande du Nord (lundi).. Insuffisamment remis de sa blessure à une cuisse, l'Italien n'était pas présent lors de la dernière victoire de la Juventus Turin en championnat, obtenue face à la Fiorentina samedi (1-0). La sélection italienne effectuera son dernier entraînement ce mercredi dans l'après-midi àavant de se diriger vers Rome, lieu de la rencontre contre la Suisse.Les champions d'Europe en titre occupent la première place du groupe C à égalité de points avec leur futur opposant mais bénéficient d'une meilleure différence de buts (14 points; + 11 contre +9).Défaite en demi-finale de la Ligue des Nations lors de la dernière trêve internationale face à l'Espagne (1-2), l’Italie avait su rebondir lors du match pour la troisième place contre la Belgique (2-1) et tentera de s'imposer face à la Suisse afin de se donner le plus de chances de se qualifier pour la Coupe du monde 2022.