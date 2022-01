Décidément, Roberto Mancini a du mal à tourner définitivement le dos à Mario Balotelli. Comme il l’a très souvent fait par le passé, l’expérimenté technicien italien a tendu la main à son protégé en lui accordant une nouvelle chance en équipe nationale.

L’ultime chance ?

D’après une information de Sky Italia, « Super Mario » sera convoqué pour un stage à la fin de ce mois de janvier. S'il donne satisfaction, il y aura alors de fortes chances pour qu'il soit présent en mars prochain afin de participer aux barrages de la Coupe du Monde. Les champions d’Europe en titre devront aller défier la Macédoine du Nord puis le vainqueur de l’opposition entre le Portugal et la Turquie s’ils veulent voir le Qatar.

L’ancien attaquant de l’OM et de l’OGC Nice n’a pas joué avec la Squadra Azzurra depuis trois ans. La dernière fois c’était contre les Pays-Bas, le 7 septembre 2018. A l’époque, il sortait également d’une absence de quatre ans en sélection. Là, il se voit offrir une nouvelle chance alors ne se produit plus dans les grands championnats européens. Depuis quelques mois, il porte les couleurs de l’équipe turque d’Adana Demirspor. Il y totalise 18 apparitions et 7 buts.