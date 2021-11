Huit places de barragiste en jeu, le programme / Éliminatoires CM 2022 (J5&6)

L'Afrique va savoir. Les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 vont permettre d'attribuer les huit places de barragistes toujours vacantes, puisque le Sénégal et le Maroc ont leur ticket en poche depuis la quatrième journée, disputée le mois dernier. Si la logique est respectée, les "finales" devraient opposer l'Algérie au Burkina Faso, le Cameroun à la Côte d'Ivoire, le Mali à l'Ouganda et le Ghana à l'Afrique du Sud. Les mondialistes sortants tunisien, égyptien et nigérian sont en ballotage favorable mais devront éviter les derniers pièges placés sur leurs routes respectives.

Terminons cette courte présentation par la liste des équipes déjà éliminées, groupe par groupe : Djibouti, Niger (groupe A), Mauritanie (groupe B), Liberia (groupe C), Malawi Mozambique (groupe D), Kenya, Rwanda (groupe E), Angola (groupe F), Ethiopie, Zimbabwe (groupe G), Togo, Namibie, Congo (groupe H, Sénégal qualifié), Guinée, Guinée-Bissau, Soudan (groupe I). Remarquons enfin que les quatre équipes groupe J (Tanzanie, Bénin, RDC, Madagascar) sont encore en position de se qualifier. Chaud devant.

Programme de la 5e journée :

Groupe A :



Vendredi 12 novembre : Djibouti – Algérie, au Caire (Egypte)



Vendredi 12 novembre : Burkina Faso – Niger, à Marrakech (Maroc)

Groupe B :



Samedi 13 novembre : Zambie – Mauritanie



Samedi 13 novembre : Guinée équatoriale – Tunisie

Groupe C :



Samedi 13 novembre : Liberia – Nigeria, à Tanger (Maroc)



Samedi 13 novembre : Cap-Vert – Centrafrique

Groupe D :



Samedi 13 novembre : Malawi – Cameroun, à Johannesburg (Afrique du Sud)



Samedi 13 novembre : Côte d’Ivoire – Mozambique, à Cotonou (Bénin)

Groupe E :



Jeudi 11 novembre : Ouganda – Kenya



Jeudi 11 novembre : Rwanda – Mali

Groupe F :



Vendredi 12 novembre : Gabon – Libye, à Franceville



Vendredi 12 novembre : Angola – Egypte, à Luanda

Groupe G :



Jeudi 11 novembre : Ethiopie – Ghana, à Johannesburg (Afrique du Sud)



Jeudi 11 novembre : Afrique du Sud – Zimbabwe

Groupe H :



Jeudi 11 novembre : Togo – Sénégal



Jeudi 11 novembre : Congo – Namibie

Groupe I :



Vendredi 12 novembre : Guinée – Guinée-Bissau



Vendredi 12 novembre : Soudan – Maroc, à Rabat (Maroc)

Groupe J :



Jeudi 11 novembre : Bénin – Madagascar



Jeudi 11 novembre : Tanzanie – RD Congo

Programme de la 6e journée :

Groupe A :



Lundi 15 novembre : Niger – Djibouti



Mardi 16 novembre : Algérie – Burkina Faso

Groupe B :



Mardi 16 novembre : Tunisie – Zambie



Mardi 16 novembre : Mauritanie – Guinée équatoriale

Groupe C :



Mardi 16 novembre : Liberia – Centrafrique, à Tanger (Maroc)



Mardi 16 novembre : Nigeria – Cap-Vert

Groupe D :



Mardi 16 novembre : Cameroun – Côte d’Ivoire



Mardi 16 novembre : Mozambique – Malawi, à Cotonou (Bénin)

Groupe E :



Dimanche 14 novembre : Mali – Ouganda, à Agadir (Maroc)



Lundi 15 novembre : Kenya – Rwanda

Groupe F :



Mardi 16 novembre : Egypte – Gabon



Mardi 16 novembre : Libye – Angola

Groupe G :



Dimanche 14 novembre : Ghana – Afrique du Sud



Dimanche 14 novembre : Zimbabwe – Ethiopie

Groupe H :



Dimanche 14 novembre : Sénégal – Congo



Lundi 15 novembre : Namibie – Togo, à Soweto (Afrique du Sud)

Groupe I :



Lundi 15 novembre : Guinée-Bissau – Soudan, à Marrakech (Maroc)



Mardi 16 novembre : Maroc – Guinée

Groupe J :



Dimanche 14 novembre : Madagascar – Tanzanie



Dimanche 14 novembre : RD Congo – Bénin