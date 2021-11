Harry Kane s’offre un record

Le capitaine anglais Harry Kane a établi un nouveau record de buts pour les Three Lions au cours d'une année civile en inscrivant son 13e but en 2021 contre Saint-Marin. George Hilsdon (en 1908) et Dixie Dean (en 1927) ont longtemps fait cavalier seul avec une douzaine de buts en une seule année avant que Kane n'en inscrive 12 sous les couleurs de l'Angleterre en 2019.

L'attaquant de Tottenham a de nouveau atteint cette marque vendredi, à domicile contre l'Albanie, en réalisant son quatrième triplé international. Grâce à la victoire 5-0 à Wembley, l'Angleterre n'avait besoin que d'un point à Saint-Marin pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022, mais Kane était impatient de jouer et d'augmenter son total. Les Anglais ont rempli leur contrat et Kane s'est offert son 13e but record. Une belle soirée...