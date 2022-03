Halilhodzic veut oublier Ziyech et Mazraoui

Vahid Halilhodzic n'a pas échappé à une question sur Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Les deux joueurs ont décliné la sélection à l'occasion des barrages de la Coupe du monde 2022.

« Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser. On respecte ce choix. Mais maintenant, c'est fini. Je ne parlerai plus jamais d'eux", a réagi jeudi le sélectionneur du Maroc en conférence de presse.

Le milieu de terrain de Chelsea et le défenseur de l'Ajax avaient justifié ce non, entre autres, par un manque de considération de la part des dirigeants du foot marocain. (lire Maroc : Annoncés, Ziyech et Mazraoui déclinent la sélection).

Le Maroc affrontera la République démocratique du Congo, le 25 mars lors de la manche aller. Le retour se disputera quatre jours plus tard à Casablanca.

