Bruit de bottes et de canons à Conakry. Une tentative de coup d'État est en cours dans la capitale guinéenne, où le Syli national est supposé affronter le Maroc ce lundi (18h, heure de Paris) au stade Lansana Conté de Nongo. Alors que la population de la ville se barricade, les séances d'entraînement prévues ce dimanche n'ont pu se tenir pour l'heure, et on voit mal comment cette rencontre de la deuxième journée des eliminatoires du Mondial 2022 pourrait se dérouler comme prévu demain en fin d'après-midi. La Confédération africaine de football n'a pas encore pris position mais ne devrait pas tarder à statuer. À suivre.