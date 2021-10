Guinée : Le Syli sans Kamano face au Soudan

La Guinée est presque au complet avant sa rencontre face au Soudan, ce mercredi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Si des cadres tels que Naby Keïta, Amadou Diawara, Saïdou Sow, Mohamed Bayo et José Kanté ont rejoint le Syli, rassemblé à Marrakech depuis dimanche soir, deux éléments sont forfaits pour la première manche contre les hommes d'Hubert Velud, nous apprend Foot224 : Aly Keita, le gardien de but d’Östersunds, et François Kamano, l'attaquant du Lokomotiv Moscou. Ce dernier a passé une IRM et a été laissé au repos par précaution. L'ancien Bordelais devrait être sur pied pour les deux prochaines rencontres des joueurs de Didier Six. Mais avant cela, pas de droit à l'erreur ce mercredi après-midi (18h) après le nul de la première journée contre la Guinée-Bissau (1-1), et le report (au 12 octobre) de la réception du Maroc.