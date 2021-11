Guinée : La première liste de Kaba Diawara, Sory Kaba revient

Désormais sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara a communiqué la liste des joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. En vue de ces deux rencontres dépourvues d'enjeu, l'ancien attaquant a opté pour la continuité par rapport aux précédents choix de Didier Six. On note les retours de Sory Kaba (OH Louvain) et de Mustapha Kouyaté (Raja Casablanca), ainsi que l'absence de François Kamano (Lokomotiv Moscou).

Les 24 du Syli national :





Le Syli national de Guinée reçoit la Guinée-Bissau le 12 novembre à Conakry avant de se rendre au Maroc, déjà qualifié dans cette poule, quatre jours plus tard.