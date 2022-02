Guerre en Ukraine : Suspendue des compétitions, la Russie dénonce une mesure "discriminatoire"

Заявление РФС о решении ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований: https://t.co/AYxGeVXXwf pic.twitter.com/gZnSafMzkE

En raison de la guerre en Ukraine, la Russie a été ce lundi suspendue de toutes les compétitions par l'UEFA et la FIFA. Et visiblement, la sanction ne passe pas auprès de la Fédération russe qui s'est exprimée dans un communiqué officiel. Elle a pointé du doigt une mesure "discriminatoire". "L'Union russe de football est catégoriquement en désaccord avec la décision de la FIFA et de l'UEFA de suspendre toutes les équipes russes de participer aux matches internationaux pour une durée indéterminée.[...] Nous nous réservons le droit de contester la décision de la FIFA et de l'UEFA conformément au droit international du sport", peut-on lire.La Russie devait, en théorie, se trouver sur le pont à la fin du mois de mars dans le cadre des barrages de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre). La sélection entraînée par Valeri Karpine devait affronter la Pologne, le 24 mars prochain. Le président de la Fédération polonaise de football, Cezary Kulesza, avait lui annoncé le refus de jouer ce match., avait écrit le dirigeant sur son compte Twitter, samedi.Le Spartak Moscou, exclu de la Ligue Europa 2021-2022, devait initialement affronter le RB Leipzig en 8ème de finale, les 10 et 17 mars prochains. Toutefois, le club allemand est qualifié pour les quarts de finales à en croire un porte-parole de l'UEFA qui s'est confié à l'AFP.a-t-il affirmé.