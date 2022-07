Ghana : Inaki Williams dit oui aux Black Stars !

La Fédération ghanéenne de football et le joueur l'annoncent conjointement ce mardi soir : Inaki Williams a choisi de représenter le Ghana au niveau international. L'ailier de l'Athletic Bilbao, apparu une fois avec l'équipe A espagnole en 2016 puis rappelé sans jouer par la suite, bénéficie des dispositions de la FIFA sur les joueurs binationaux, assouplies par l'amendement Munir El Haddadi.

« Le moment est venu »

« Je sens que le moment est venu pour revenir vers mes racines et de rendre à l’Afrique et au Ghana ce qu’ils m’ont apporté », a déclaré Williams dans une vidéo d'une minute postée sur les réseaux sociaux. Après avoir repoussé à plusieurs reprises les approches du pays de son père, le fils d'un couple de réfugiés change donc spectaculairement d'avis. Le joueur de 27 ans est destiné à disputer le prochain Mondial avec les Black Stars. D'autres binationaux, tels Tariq Lamptey (Brighton) et Callum Hudson-Odoi (Chelsea), seraient dans le viseur de l'équipe coachée par Otto Addo.