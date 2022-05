Ghana : Dortmund libèrera Otto Addo pour le Mondial

Le Ghana pourra pleinement compter sur son sélectionneur durant le Mondial au Qatar. Nommé en mars dernier suite à la CAN calamiteuse conduite par Milovan Rajevac, Otto Addo cumule ce poste sur le banc des Black Stars avec celui d'entraîneur adjoint du Borussia Dortmund. En charge du management des jeunes talents, l'ex-international ghanéen de 46 ans s'est mis d'accord avec le BVB. « J'ai obtenu la permission de Dortmund », a déclaré Otto Addo dans un podcast du Hamburger Abendblatt. « Sous certaines conditions, il est possible que je gère les fenêtres internationales en juin, en septembre et aussi la Coupe du monde », a ajouté le technicien germano-ghanéen.



Né à Hambourg, Otto Addo avait été nommé sélectionneur national par intérim en février dernier. Il a depuis mené le Ghana à sa première apparition en Coupe du monde depuis 2014 en écartant le Nigeria en barrages. Lors de la phase finale en novembre prochain au Qatar, le Ghana rencontrera le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud dans le groupe H. Manager des talents au Borussia Dortmund depuis 2019, Otto Addo avait été promu premier adjoint lors du mandat transitoire d'Edin Terzic la saison dernière.