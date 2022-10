Ghana : Addo sur le départ ?

Pour le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, le provisoire pourrait ne pas durer au-delà de la Coupe du monde au Qatar. Sur le banc des Black Stars depuis mars dernier, le technicien a depuis gardé un pied au Borussia Dortmund, où il a le titre de coach adjoint. Le Germano-ghanéen n'est visiblement pas prêt à s'inscrire dans la durée en Afrique, comme l'ont fait avant lui Djamel Belmadi ou Aliou Cissé, eux aussi formés loin du continent et revenus y exercer.



« Je pense qu'en tant que sélectionneur national, vous devez également vivre dans le pays pour lequel vous travaillez à long terme. Mais je me vois personnellement en Allemagne dans les prochaines années », a déclaré Otto Addo au média allemand Ruhr14.

Toujours un pied à Dortmund

Bombardé sélectionneur suite à l'échec cuisant de la CAN 2021 et au limogeage de Milovan Rajevac, Otto Addo est toujours resté sous contrat à Dortmund, où il réside. Entouré de Chris Hughton, conseiller technique, et de George Boateng, adjoint, l'ancien international ghanéen pourrait voir ce duo lui succéder après la Coupe du monde, s'il se confirme qu'il souhaite se concentrer sur la partie allemande de sa carrière.



En attendant, place à la préparation du Mondial. Un ultime amical, face à la Suisse, est au menu le 17 novembre. Au Qatar, les Black Stars affronteront le Portugal (24 novembre), la Corée du Sud (28 novembre)) et l'Uruguay (2 décembre) dans le groupe .