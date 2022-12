George Cohen, champion du monde 1966, est décédé à 83 ans

Nous avons appris ce vendredi le décès de George Cohen, à l’âge de 83 ans. L’ancien défenseur est connu pour avoir été le vice-capitaine de la sélection anglaise lors de son sacre contre l’Allemagne de l’Ouest (RFA) en finale de la Coupe du Monde 1966. Les Three Lions s’étaient alors imposés à l’issue des prolongations (4-2). Moins d’une semaine après la victoire de l’Argentine en finale de cette même prestigieuse compétition, George Cohen est décédé.

En plus de ses trente-sept apparitions sous le maillot de l’Angleterre, entre 1964 et 1967, George Cohen est connu pour sa fidélité au club de Fulham. Il n’a jamais défendu le maillot d'une autre équipe que celui du club londonien. Sa carrière avait pris fin après une grave blessure. En 2016, le Fulham FC fit ériger une statue en l’honneur de l’ancien défenseur, qui a porté ses couleurs de 1956 à 1969. Le monument se trouve à l’extérieur du stade Craven Cottage et avait été installé pour célébrer le cinquantième anniversaire du dernier succès anglais lors d’un Mondial. Bobby Charlton et Geoff Hurst sont les derniers champions du monde anglais encore vivants.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.