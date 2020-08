Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, s'est exprimé pour FIFA.com sur les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, qui verront les Panthères affronter la Libye, l’Angola et surtout l'Egypte dans le groupe F. « Les Égyptiens sont favoris car ils ont l’avantage de l’expérience et ils comptent dans leurs rangs des joueurs extraordinaires, à l’image de Mohamed Salah. Malgré tout, nous pouvons créer la surprise. Nous devons croire en nos chances, nous avons les moyens de terminer en tête. Nous aussi, nous avons de grands joueurs. Quand nous mettons l’accent sur le collectif, nous sommes généralement très performants et ce même si notre groupe manque un peu de profondeur en termes de quantité et de qualité de nos solutions de rechange », lance le technicien de 66 ans, qui compte en premier lieu sur son attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang.

« Aubameyang a formulé quelques exigences »

« S’il est notre capitaine et buteur attitré, ce n’est pas un hasard, affirme le coach. Il le prouve chaque année. Il réalise de grandes choses avec Arsenal, c’est pourquoi les supporters gabonais attendent beaucoup de lui. De mon côté, je dois essayer de créer les meilleures conditions pour l’aider à se mettre au service du groupe. » Les rapports parfois tendus entre « PEA » et les staffs techniques qui ont défilé sur le banc des Panthères n'ont pas échappé à son actuel occupant. « Je ne vous cache pas qu’il a formulé quelques exigences vis-à-vis de la sélection, notamment au niveau de l’organisation. S’il évolue avec nous au même niveau qu'à Arsenal, il devrait être en mesure de nous donner un sérieux coup de main lors des prochaines échéances », conclut Patrice Neveu, en poste depuis mai 2019. Pour rappel, les éliminatoires du Mondial 2022 débuteront en juin 2021.