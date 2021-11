Gabon : Aubameyang réagit aux arrestations

Le rassemblement des Panthères du Gabon a été marqué par les interpellations de Stéphane Nguema et de membres de l'ANFPG (Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon). Aussi Pierre-Emerick Aubameyang n'a-t-il pas coupé à une question sur le sujet lors de la conférence de presse d'avant-match, alors que le Gunner et ses coéquipiers affrontent la Libye, ce vendredi (17h) à Franceville.

« Ils pouvaient attendre après le match »

« On n'est pas du tout dans l'indifférence par rapport à la situation. On espère tous que le championnat gabonais reprenne, et c'est clair qu'on est tristes par rapport à ça (l'arrêt prolongé des rencontres, ndlr), a d'abord assuré PEA. En ce qui concerne mes ex-coéquipiers, ils ont été joueurs aussi et ils savent combien c'est important de bien se préparer. On a souvent subi (...) des problèmes de préparation pendant les années passées. Maintenant voilà, ils ont fait ce déplacement-là (jusqu'au camp de base des Panthères, ndlr), ils pouvaient très bien attendre après le match, puisqu'on sait ô combien ce match est important pour la qualification. »



« J'ai trouvé extrêmement bizarre qu'il y ait ce problème-là, a poursuivi l'attaquant d'Arsenal. Stéphane Nguema a nos numéros de téléphone, mais il n'y a personne qui a été contacté. C'est normal qu'on soit surpris que ces choses arrivent. » Des propos qui suscitent des réactions très contrastées au Gabon. Pour certains supporters, Pierre-Emerick Aubameyang montre ainsi qu'il s'intéresse fort peu au football de son pays. Toujours est-il que les Panthères vont affronter la Libye sans Didier Ndong, et sur fond de guerre ouverte entre l'ANFPG et les instances dirigeantes du football gabonaise. La Fégafoot a d'ailleurs publié un long et confus communiqué, dans lequel elle déplore l'incarcération de Stéphane Nguema et des représentants de l'association tout en critiquant leur action. Comprenne qui pourra.