Franck Haise très positif pour l'équipe de France : "Je vois beaucoup de potentiel"

Ce mardi soir, l'équipe de France affronte l'Australie dans son entrée en lice de la Coupe du Monde 2022. Cette rencontre est l'occasion pour les acteurs majeurs du football français de donner leur avis sur cette équipe des Bleus. Dans une interview donnée à L'Equipe, l'entraîneur du Racing Club de Lens Frank Haise a affirmé être un fervent supporter de l'équipe de France et qu'il faut lui apporter des ondes positives dans la quête d'un second titre mondial consécutif. Selon lui, les critiques et les inquiétudes sont un peu trop sévères à l'encontre d'une équipe qui mélange expérience et jeunesse.

"J'ai peut-être un regard un peu décalé. Je vois beaucoup de critiques, d'inquiétudes... Alors oui, il y a des joueurs importants qui sont absents, mais c'est aussi le cas dans d'autres sélections. Il faut surtout regarder le groupe de 25 joueurs. On a dix champions du monde. Beaucoup de nations aimeraient être à notre place, avec des joueurs d'expériences, qui jouent au très haut niveau. Je vois beaucoup de potentiel dans cette équipe de France. On ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer mais cette équipe est finaliste en 2016, vainqueur en 2018, vainqueur de la Ligue des nations... Il y a eu cet accroc sur penalty à l'Euro mais à dix minutes près elle pouvait passer. Et puis, il y a une vraie expérience du staff. Je veux être un supporter positif. J'ai envie qu'il y ait de la bienveillance autour de cette équipe de France. Je suis Français et derrière cette équipe."