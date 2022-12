France - Angleterre : Sterling déjà forfait du côté des Three Lions ?

Raheem Sterling va-t-il revenir avant la fin de la Coupe du monde ? C'est la question qui se pose du côté de l'Angleterre car l'attaquant des Three Lions a dû partir dimanche du Qatar en vue de rejoindre sa famille, qui a subi un cambriolage. Des hommes armés se sont introduits au sein du domicile londonien de Sterling et sa famille était présente. De ce fait, l'international a pris un avion pour retourner au pays, lui qui a manqué le 8e de finale face au Sénégal le soir. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si Sterling va revenir au sein de l'équipe nationale avant la fin du Mondial.

Sterling forfait face aux Bleus ?

Le joueur de Chelsea pourrait donc bien déjà être forfait pour le quart de finale prévu samedi soir face à l'équipe de France au stade d'Al-Bayt. Comme l'indique The Sun, Sterling ne va pas revenir au Qatar avant d'être certain de la sécurité de sa famille. "Il n'y a aucun moyen que j'aille quelque part à moins d'être sûr à 100% que ma famille peut être en sécurité", aurait d'ailleurs confié l'international des Three Lions.