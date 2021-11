FIFA : Platini et Blatter renvoyés devant la justice suisse pour escroquerie

Impliqués dans l'affaire de paiement suspect qui a mis les deux hommes au ban du football mondial depuis 2015, Michel Platini et Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, ont été renvoyés devant la justice suisse, ce mardi, a annoncé le parquet fédéral helvétique. Ainsi, la mise en accusation pour plusieurs délits dont l'escroquerie a été confirmée alors qu'il revient désormais au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone de valider l'acte d'accusation et de décider de la tenue d'un procès. Par le biais d'un communiqué, le le parquet confédéral a précisé l'accusation contre eux : "d'avoir illicitement arrangé un paiement de 2 millions de francs suisses de la Fifa", soit 1,8 million d'euros, "en faveur de Michel Platini", comme relaté par RMC Sport.

L'escroquerie est passible de cinq ans de prison

Blatter est visé par une procédure en raison de "soupçons d'escroquerie", "abus de confiance", "gestion déloyale" et "faux dans les titres" ; tandis que le triple Ballon d'Or est poursuivi pour "soupçons d'escroquerie", "participation à abus de confiance", "participation à une gestion déloyale" et "faux dans les titres". Platini a exercé un rôle de conseiller auprès de Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lors de son premier mandat à la Fifa, selon un contrat écrit signé en 1999 et convenant d'une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses, "facturée par M.Platini et intégralement payée par la Fifa". Les deux hommes ne cessent de mettre en exergue un accord oral autour d'un salaire annuel d'un million de francs suisses pour ce travail de conseiller, sans que les finances de la Fifa n'en permettent, à l'époque, le règlement à Platini. L'escroquerie simple est passible de cinq ans de prison.