FIFA : L'Argentine à la première place classement FIFA, le nouveau classement publié

La France passe la seconde ! Ce jeudi 6 avril, le nouveau classement FIFA a été publié et il y a eu des changements dans le top 3. Ainsi, l'Argentine, championne du monde en titre, passe à la première place de ce nouveau classement FIFA. C'est la première fois depuis six ans que l'Albiceleste occupe ce rang, comme le fait remarquer l'instance du football mondial. Champion du monde face à la France, les Argentins ont gagné leurs deux matchs amicaux face au Panama et contre Curaçao lors de cette trêve internationale de mars. Du côté des Bleus, vice-champions du monde en titre, c'est désormais le deuxième rang qui est occupé. Les Bleus gagnent une place et deviennent les dauphins de l'Argentine.

Le Brésil troisième

Qui dit Argentine première et France deuxième dit Brésil qui dégringole. Ainsi, la sélection brésilienne perd sa place de leader et glisse au troisième rang de ce nouveau classement FIFA. Le reste du top 10 est en revanche inchangé avec des rangs similaires, de la quatrième place à la dixième. La Belgique est au pied du podium, l'Angleterre est cinquième, les Pays-Bas à la sixième place, la Croatie est septième, l'Italie huitième, le Portugal neuvième et l'Espagne complète le top 10. La publication du nouveau classement FIFA aura lieu le 20 juillet prochain et la France espère bien pouvoir se hisser sur le toit de ce classement. Il faudra pour cela faire fort lors de la trêve de juin prochain et espérer des mauvais résultats de l'Argentine.