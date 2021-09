FIFA : Infantino défend l'idée d'une Coupe du monde tous les deux ans

"Nous avons atteint certaines limites"



🗣 "There are too many meaningless matches."



FIFA president Gianni Infantino has said that the international calendar needs examination and there are too many 'meaningless matches' 🗓 pic.twitter.com/ZhkwOwKtDc

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 8, 2021

plus de détails sur son intention d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans dès jeudi. La source explique que certains des anciens joueurs et entraîneurs les plus célèbres du football rencontreront Arsène Wenger durant deux jours afin d'écouter ses plans pour l'avenir du football.

Dans les colonnes de L'Equipe, Arsène Wenger a émis l'idée possible d'une Coupe du monde tous les deux ans. "Au lieu de faire dix matchs de poule, il y en aurait six, dans des poules de quatre par exemple. Aujourd'hui, pour l'Euro, il y a 24 qualifiés pour 55 pays, soit près de 50 %, et alors que les matchs amicaux sont de moins en moins importants aux yeux du public, les matches qualificatifs eux-mêmes suscitent moins d'engouement qu'il y a quinze ou vingt ans., disait notamment l'actuel directeur du développement de la FIFA.Ce mercredi, le président de l'instance, Gianni Infantino, a évoqué cette proposition, mettant en exergue le vote des associations membres de la FIFA. "N'oublions pas les 166 associations, 88 % de ceux qui ont voté étaient en faveur, avec une majorité de tous les continents, d'examiner cette question de faisabilité", a-t-il justifié auprès de Sky Sports, affirmant que la FIFA était en train d'étudier le calendrier ; et pointant le nombre trop important de matchs internationaux "sans intérêt". Puis de préciser sa pensée profonde :Toujours selon Sky Sports,