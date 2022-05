FIFA : Brésil-Argentine sera bien rejoué

Des amendes pour les deux Fédérations

Cela ne changera pas fondamentalement les choses.L'agence locale de veille sanitaire avait interrompu ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 alors que quatre joueurs de l'Albiceleste étaient soupçonnés d'avoir violé le protocole anti-Covid (Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez et Emiliano Buendia). Ce lundi, un communiqué officiel de la FIFA a tranché via la la Commission de Recours., peut-on lire sur le communiqué de l'instance. Cette dernière également condamné la Fédération Argentine de Football (AFA) à verser 200 000 francs suisses (190 855 euros). Le motif de ces deux amendes est l'incapacité des deux Fédérations à assurer "".. La Seleção est assurée de terminer en tête des éliminatoires tandis que l'Argentine est certaine de prendre la deuxième place. Lors du tournoi international, le Brésil de Neymar est dans le groupe G en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun ; l'Argentine de Messi, elle, figure dans la poule C avec le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite.