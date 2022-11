Fernando Santos prend position sur le cas Cristiano Ronaldo

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo fait parler de lui, et non pas pour ses bonnes prestations sur le terrain, mais plutôt pour son comportement et son attitude avec Manchester United. En conflit avec son nouvel entraineur Erik Ten Hag, arrivé cet été, le quintuple Ballon d'Or attire encore plus les projecteurs depuis son interview révélation accordée au journaliste britannique Piers Morgan et dévoilée cette semaine, quelques jours à peine avant le début de la Coupe du Monde. Une situation qui n'a pas échappée à son sélectionneur en équipe nationale, Fernando Santos, interrogé à ce sujet en conférence de presse.

«Cristiano, comme tous les joueurs que j'ai appelés, a une énorme faim de montrer ses capacités et de faire du Portugal le champion du monde. Ronaldo a-t-il plus faim ? Attendons de voir. Il a toujours eu faim, c'est pourquoi il est resté si longtemps au sommet du football. Je ne suis pas intéressé par la situation d'il y a un mois. Il a joué quatre matchs pour Manchester United depuis» a expliqué Santos, qui devra compter sur un grand Cristiano Ronaldo cet hiver pour espérer aller loin au Qatar.