Facile vainqueur au Rwanda, le Mali qualifié / Éliminatoires CM 2022

Vite fait, bien fait, le Mali s'est qualifié pour les barrages en s'imposant largement sur le terrain du Rwanda (0-3), ce jeudi après-midi à Kigali. Réduits précocement à dix par l'expulsion de Djihad Bizimana (7e), les hôtes ont rapidement cédé, concédant deux buts coup sur coup, signés Moussa Djenepo (19e) et Ibrahima Koné (20e). On n'allait pas revoir les Aigles, qui corsaient l'addition en fin de rencontre par Kalifa Coulibaly (87e). Le Mali s'épargne ainsi une "finale" lors de la sixième journée, qui comptera pour du beurre. Au classement du groupe E, les hommes de Mohamed Magassouba (13 points) ne peuvent plus être rejoints par l'Ouganda (9 points), accroché chez lui par le Kenya (1-1) ce jeudi.

Les onzes de départ :

Le Mali rejoint le Sénégal et le Maroc parmi les équipes qualifiées pour les barrages du Mondial 2022, qui opposeront en mars prochain les dix vainqueurs de poules en matchs aller-retour.