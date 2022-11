Espagne : Sergio Busquets, pour finir en beauté

Serait-ce lui, la véritable star de l'Espagne ? Au milieu d'un effectif ambitieux mais drastiquement rajeuni, Busquets, vainqueur du Mondial-2010 et de l'Euro-2012 avec la Roja, est le seul international encore convoqué à avoir déjà soulevé un trophée avec l'Espagne. A l'aube de ce qui sera possiblement sa dernière Coupe du monde, l'emblématique milieu de terrain du FC Barcelone de 34 ans reste un indéboulonnable pour Luis Enrique. Le technicien l'aligne régulièrement en sélection aux côtés de l'un de ses jeunes coéquipiers de club Pedri et Gavi, et parfois même avec les deux, comme contre la Suisse le 24 septembre (défaite 2-1).

"Mon objectif sera de convaincre +Busi+ qu'il en joue un de plus", a lâché le sélectionneur espagnol lors de l'annonce de la liste de la Roja pour le Mondial. "Si on arrive à jouer comme on veut, à être dans le camp de l'adversaire et à garder le ballon, Busquets reste le numéro un. Si on commence à jouer long et à changer notre style, évidemment, +Busi+ ne sera pas le meilleur milieu pour cela. Mais pour jouer comme on veut jouer nous, je ne vois pas un seul joueur meilleur que +Busi+", a-t-il affirmé.

"Pour rester autant de temps sur le front, à enchaîner les épreuves, il faut être préparé. Bien sûr que tu peux jouer jusqu'à un âge assez avancé, malgré ce calendrier très exigeant et dur. Tout a évolué. Sur le plan physique, dans la diététique... Aujourd'hui, les carrières peuvent durer bien plus longtemps", a glissé le Catalan dans un entretien pour la revue espagnole Panenka, le 14 novembre, ne fermant pas la porte à une poursuite de l'aventure internationale.

Le "phare" espagnol

Ce milieu grand et frêle (1,90 m pour 75 kg), connu pour sa gestion chirurgicale de l'entrejeu blaugrana, fuit les médias, les réseaux sociaux et les scènes des récompenses individuelles. "Dans les galas, il n'y a pas de place pour tout le monde sur scène. Peut-être que le poste auquel je joue rend mon travail moins évident pour le grand public. Et les médias, c'est aussi important, mais moi, je n'ai voulu être un mec comme ça", a chassé le Catalan aux 139 sélections. Alors que le Barça sort d'une crise de deux ans, avec le départ de Lionel Messi au Paris SG, une dette de plus d'un milliard d'euros à éponger et des scandales en série qui ont émaillé son prestige, Busquets a traversé cette période sans bruit, et a même prolongé son contrat à la baisse cette saison.

En l'absence du néo-retraité Gerard Piqué, de Sergio Ramos et d'autres figures, Busquets est désormais le seul "phare" du jeu espagnol, comme l'a récemment qualifié l'ancien sélectionneur José Antonio Camacho. "+Busi+ me donne beaucoup de conseils sur le terrain. Il me dit où me situer, quoi faire... Par exemple, je sais que je dois progresser dans la prise de décision, et +Busi+ m'aide beaucoup dans cet aspect-là", a apprécié le jeune Nico Williams (19 ans) dans un entretien à l'AFP lundi.

"J'essaie de distribuer des conseils. Je l'ai fait pendant l'Euro (en 2021, NDLR), on n'avait pas commencé de la meilleure des manières, puis j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice : expliquer des situations, tranquilliser les coéquipiers, etc.", a détaillé Busquets dans Panenka, la semaine dernière. Avec l'éternel calme qui caractérise son jeu, "Busi" se prépare doucement à passer le témoin à ses jeunes successeurs. Mais avant, il lui reste un dernier défi : accrocher une deuxième étoile sur la tunique espagnole.