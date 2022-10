Espagne : Ramos serait dans la pré-liste pour la Coupe du monde

🇪🇸 La lista de 55 que Luis Enrique ha enviado a la FIFA: Aspas, Ramos, Kepa... https://t.co/XCCAQlfN8p Informa @jfelixdiaz

— MARCA (@marca) October 28, 2022

Kepa Arizabalaga

Iago Aspas

n'a plus joué avec la Roja depuis juin 2019

Absent du dernier rassemblement de l'Espagne, le défenseur central aux 180 sélections figurerait bien (selon Marca) dans la pré-liste de 55 joueurs transmise à la FIFA par Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, pour la Coupe du monde prévue au Qatar (20 novembre-18 décembre). Si il n'a plus porté le maillot de la Roja depuis mars 2021, et a notamment manqué l'Euro lors duquel la sélection espagnole était tombée face à l'Italie en demi-finale, le natif de Camas peut avoir de l'espoir.Important au sein du PSG cette saison et débarrassé de ses problèmes physiques, celui qui demeure invaincu avec le club de la capitale (22 victoires et 7 matchs nuls)L'Espagne figure pour rappel dans le groupe E, en compagnie du Costa Rica, de l'Allemagne et du Japon. Absent depuis plusieurs rassemblements, David De Gea, en revanche, ne devrait pas aller au Qatar., très performant avec Chelsea, et titulaire au détriment d'Edouard Mendy, figurerait dans la fameuse pré-liste alors qu'il n'a plus été appelé depuis 2 ans. Autre nom à notifier, celui de(Celta Vigo) qui, si il, aurait été intégré dans la pré-liste de Luis Enrique.