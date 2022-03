Malgré des convocations en équipe de France A, Aymeric Laporte a finalement fait le choix de représenter l'Espagne dans sa carrière internationale. Une décision que le défenseur central de Manchester City assume complètement. Présent au rassemblement de sa sélection, Laporte a expliqué que son intégration dans ce groupe s'était parfaitement déroulée.

"Heureux de vivre cette expérience avec la Roja"

« Même si nous n'avons pas gagné de titre, ce qui reste l'objectif, à titre personnel ça a été une des meilleures années de ma vie, a lancé Laporte dans des propos repris par L’Équipe. On est une famille, je me sens comme à la maison, je me suis bien adapté et je continue de le faire. Je suis fier de faire partie de cette sélection. L'ambiance est toujours extraordinaire même si les joueurs changent selon les rassemblements. Je suis heureux de vivre cette expérience avec la Roja. »