Equipe de France : Randal Kolo Muani affiche sa "haine" après son duel raté face à Martinez en finale du Mondial

C'est un moment que les supporters français et argentins n'oublieront jamais. Tandis que la 123e minute de la finale de la Coupe du monde était en train de se jouer et que les dernières secondes de la prolongation s'égrenaient, Randal Kolo Muani a eu l'occasion d'offrir la victoire et la troisième étoile à l'équipe de France. Seulement, le tir de l'attaquant des Bleus a été détourné par un Emiliano Martinez auteur d'un arrêt totalement miraculeux et digne d'un gardien de handball. Le portier argentin a maintenu sa sélection en vie, lui offrant une séance de tirs au but au cours de laquelle Coman et Tchouaméni auront trébuché en ratant leur sentence. L'Argentine aura finalement été sacrée pour la troisième fois de son histoire et Randal Kolo Muani aura terminé cette finale avec beaucoup de regrets. Plus de trois mois après ce match, l'attaquant de l'Eintracht Francfort s'est confié lors d'une longue interview pour L'Equipe et il a assuré qu'il aurait toujours la haine concernant ce duel raté.

Kolo Muani et sa haine

"Ça aurait pu changer ma vie. J'aurais préféré la mettre au fond, comme tout le monde. Comme tous les Français, mais c'est arrivé et ce sont les aléas de la vie. Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités. Mais sur le terrain, ça va trop vite", explique d'abord l'attaquant des Bleus, qui assure qu'il prend désormais une demi-seconde de plus pour pouvoir placer la balle au fond des filets. Mais bien évidemment, il assure avoir encore la haine, lui qui revoit cette action avec de nombreuses autres possibilités au moment de son tir. "Je peux la décaler en diagonale pour Kylian (Mbappé), la lober, la tirer à gauche... Avec la vidéo, je vois tellement d'options. J'ai envie de passer à autre chose. Mais ça fait partie de mon métier. J'arrive à répondre, ce n'est pas comme si j'étais triste. Je ne vais pas l'oublier, jamais... On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir, j'ai la haine", finit-il par conclure.