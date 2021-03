Equipe de France : Paul Pogba, fragile mais indispensable

Avec Didier Deschamps, les vérités de mars sont généralement celles de mai. Et à moins de trois mois de l’Euro, il ne fait aucun doute que la grande majorité des 26 appelés par DD pour affronter l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine seront présents dans la liste des 23 cet été. Parmi eux, Paul Pogba, bien sûr, fait office d’incontournable. A peine remis d’une blessure à la cuisse qui l’a éloigné des terrains pendant cinq semaines et après une heure de jeu en Cup avec Man Utd (défaite 3-1 contre Leicester), la Pioche a vu son nom appelé en Bleu.

Les hommes changent, Poba reste

Du haut de ses 74 sélections, Paul Pogba est logiquement un joueur à part dans l’esprit de son sélectionneur. Titulaire lors des trois derniers matchs de l’Equipe de France, le milieu de Manchester United demeure quoi qu’il arrive l’un des premiers noms que Didier Deschamps couche sur la feuille de match. Il est d’ailleurs à noter que sur ces trois rencontres (Suède, Portugal, Finlande), Pogba a composé à chaque fois avec un partenaire différent à ses côtés (Rabiot, Kanté, Nzonzi). Peu importe le système (4-4-2, 4-2-3-1) ou la concurrence, l’ex-joueur de la Juventus garde donc une place de choix dans l’entrejeu.

A gauche toute ?

Encore faut-il qu’il soit apte à jouer. Cette saison, le Mancunien a raté 8 matchs de Premier League (en 28 journées) mais aussi 3 matchs de FA Cup, un match de Ligue des Champions et 3 de Ligue Europa. Un total de 15 rencontres bien moins élevé comparé aux 39 parties manquées la saison dernière en raison de soucis récurrents à la cheville. A Old Trafford, Ole Gunnar Solskjær a appris à faire sans lui depuis deux ans. Le coach norvégien a même décalé le Français dans le couloir gauche de l’attaque lors des derniers matchs, laissant le champ libre à Fred, Scott McTominay ou Matic dans le cœur du jeu. Une future piste de réflexion pour Didier Deschamps ?