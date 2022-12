Entretien – Daniel Bravo : « Les Bleus ont montré un beau visage et on sent une puissance collective qui se dégage »

Bonjour Daniel, tout d’abord si on revient sur le premier tour de la France, que peut–on en tirer ?

Il y a beaucoup de choses à dire. On a réussi notre phase de groupes, même si on a perdu le match contre la Tunisie. Mais il y a eu beaucoup de turnovers lors de ce match et on sait qu’avec l’équipe type, s’il y avait eu besoin, on n’aurait pas perdu ce match. Les Bleus ont montré un beau visage, une belle solidarité et on sent une puissance collective qui se dégage. Avec les individualités qu’on a, on peut être optimiste en vue de la suite. Ne serait-ce contre la Tunisie, lorsque Mbappé, Griezmann et Dembélé sont entrés en jeu, la lumière est apparue. On est fort mais il faudra maintenir ce niveau. On sent que si on est solide défensivement, on peut battre n’importe qui. Après, je tiens à dire concernant les remplaçants qu’il ne faut pas être trop dur avec eux. Tout le monde a tendance à dire qu’on a vu que les remplaçants n’étaient pas à la hauteur. Mais il me semble important de dire que dans un match comme ça, où les remplaçants ne sont pas expérimentés, il est difficile de s’intégrer au niveau des automatismes. On a vu 9 changements et les joueurs étaient sans repères donc ça joue sur leurs performances. J’ai envie de tempérer les critiques et je ne suis pas inquiet pour la suite. Si demain un Matteo Guendouzi doit remplacer un des titulaires, je suis certain qu’il sera à la hauteur.

Durant cette phase de poules, un joueur français en particulier vous a impressionné ?

Il y en a beaucoup pour moi qui ont impressionné. Je n’ai pas envie d’en sortir un mais si on devait le faire par rapport aux buts, ça serait Kylian Mbappé. Mais on l’attend à ce niveau-là. Ce n’est pas une surprise et on est content de le voir à ce niveau, car on sait qu’il peut nous faire gagner la Coupe du monde. Après, il y a eu des joueurs qui se sont révélés, comme Théo Hernandez. Il ne m’a pas surpris car je le suis au Milan AC, mais qu’il réussisse à faire en sélection ce qu’il fait en club, je trouve ça magnifique. C’est un joueur d’une puissance incroyable et avec une grande confiance en lui. L’axe central avec Upamecano et Konaté semble être la meilleure charnière pour les Bleus, malgré l’expérience de Varane. Et au milieu de terrain, je trouve que Rabiot a été exceptionnel, en étant sur la lancée de ce qu’il fait avec la Juventus de Turin ces dernières semaines. Rabiot, on n’en parle pas beaucoup mais c’est presque celui qui m’a le plus impressionné dans les deux premiers matchs et aussi lors de son entrée en jeu face à la Tunisie.

Concernant le premier tour de la Pologne, qu’est-ce qu’on en retient ?

La Pologne, sans s’enflammer, c’est un super tirage pour nous. Lorsqu’on voit le match face à l’Argentine, on se dit qu’on a clairement les armes pour les battre. Et il faut le faire car on est meilleur et on doit le montrer. On n’a pas le droit à l’erreur. Il y a des joueurs intéressants en Pologne, avec bien sûr Lewandowski, mais franchement, si on ne prend pas ce match à la légère, on va passer ce tour. Je ne suis pas inquiet du tout et je m’attends à une nette victoire de la France.

Au niveau de cette phase de groupes, quelle équipe a été la plus agréable à voir jouer ?

C’est difficile car ça a été irrégulier. J’ai beaucoup aimé l’Espagne du premier match. Il y a des équipes surprenantes. Le Maroc joue bien, le Japon est étonnant. Quand on disait qu’il n’y a plus de petites équipes, c’est plus vrai que jamais dans cette Coupe du monde. Quand on voit l’Allemagne qui sort du groupe E parce qu’ils ont raté leur premier match, c’est assez incroyable. Les USA aussi ont fait de gros progrès. Ce ne sont pas forcément les équipes attendues qui sont là. Le Brésil est présent mais sans Neymar, c’est moins impressionnant. Je dirais que la France, sans être chauvin, est l’équipe qui a impressionné sur les deux premiers matchs mais on n’est pas la seule.

Pour des équipes comme l’Espagne ou l’Angleterre, il y a un danger de sortir de façon précipitée dans ces 8es de finale ?

Bien sûr, avec des matchs secs comme ça, on l’a déjà vu. Et même en phase de groupes avec l’Argentine et l’Allemagne qui ont perdu leur premier match. Le Sénégal, par rapport à ce qu’ils ont montré dans ce Mondial, est capable de passer et de battre les Anglais. Après, je pense que l’Angleterre va monter en puissance. Mais le Sénégal tient la route et va être difficile à battre.

Que peut-on penser des éliminations de la Belgique et de l’Allemagne au premier tour ?

Pour la Belgique, c’est moins une surprise car on avait parlé avec les journalistes belges avant la compétition. Ils étaient pessimistes, disaient que l’équipe était vieillissante, que Lukaku était hors de forme, Hazard n’avait pas joué avec le Real Madrid. C’est une demi-surprise. L’Allemagne, je les voyais passer mais c’est un concours de circonstance. Si l’Espagne gagne face au Japon, l’Allemagne passe. Il y a eu un peu de manque de réussite pour les Allemands. Mais une Coupe du monde, il faut de la réussite tout en étant régulier. Et les Allemands ont manqué de réussite.

Sur cette équipe d’Allemagne, quel statut la sélection aura à l’Euro 2024, qui sera chez elle ?

Ceux qui vont sous-estimer l’Allemagne se tromperont. À domicile, ils auront le temps de trouver un avant-centre pour tirer l’équipe. Car là, c’était compliqué durant ce Mondial, avec Werner blessé, mais aussi des cadres vieillissants. Bien sûr, il en faut car les entraîneurs prennent en compte l’aspect ambiance. Il ne faut pas enterrer l’Allemagne trop vite. Dans deux ans, ils seront là, c’est sûr.

Alors que les 8es de finale ont débuté hier, un favori se dégage-t-il pour le titre ?

Ça va être ouvert. Il faut attendre de voir comment se déroulent les matchs. Il y a des équipes moins cotées, comme la Pologne, mais il ne faut sous-estimer personne. Il faut attendre que ça se décante un peu avant de voir les favoris, comme l’Espagne, l’Angleterre, la France, l’Argentine, être présents en quarts de finale.

Que peut-on penser des sélections africaines, avec le Sénégal et le Maroc présents en 8es de finale ?

On peut en penser qu’ils sont en progrès. Aucun pays africain n’a dépassé les quarts de finale d’un Mondial dans l’histoire mais là, on sent un potentiel énorme. On ne sait jamais. En tout cas, ça ne serait pas une surprise de voir une des deux équipes, voire les deux, réussir à passer les 8es de finale. Mais ça va être costaud. Contre l’Angleterre, le Sénégal va avoir un gros morceau, tout comme le Maroc. Il y aura deux très belles équipes africaines et si l’une des deux équipes passe, elle peut aller très loin.