C’est parti pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en zone européenne ! Ce mercredi, douze rencontres étaient au programme et elles n’ont pas toutes été conformes à la logique. Parmi les sensations de la soirée, il y a eu le succès de la Slovénie contre son voisin croate. La Turquie a aussi frappé un gros coup en dominant les Pays-Bas. La Belgique et le Portugal ont été à la peine mais ont fini, de leur côté, par assurer les points mis en jeu.

Le show Yilmaz

Le duel Turquie - Pays-Bas avait lancé cette levée qualificative, et de la plus belle des manières avec un total de six buts inscrits. A domicile, les Turcs, et plus particulièrement Burak Yilmaz, ont régalé. L’avant-centre du LOSC a fait chuter les Oranje presque à lui tout seul en inscrivant un triplé. Vainqueurs 4-2 au final, les hommes de Senol Gunes peuvent rêver d'un premier Mondial depuis 2002.

La Croatie chute d’entrée

L’autre sélection à avoir déjoué les pronostics ce mercredi, c’est donc la Slovénie. Sur leurs terres, Ilicic et ses coéquipiers se sont offert le scalp des vice-champions du monde croates. Un seul but fut inscrit lors de cette rencontre et il fut l’œuvre de Sandi Lovric à la 15e minute.



Opposée au pays de Galles, la Belgique a bien cru devoir céder des points d’entrée dans ses éliminatoires lorsqu’elle s’est retrouvée menée au bout de 10 minutes de jeu. Mais, la première équipe au classement FIFA a trouvé les ressources nécessaires pour se relancer et renverser le score. Elle l’a emporté 3-1, avec notamment le 58e but international de son buteur, Romelu Lukaku.

Service minimum pour le Portugal

Le Portugal, qui se produisait à Turin à l’Allianz Stadium, a battu l’Azerbaïdjan, mais ce fut sur le plus petit des écarts à la faveur d’un contre son camp adverse (1-0). Le strict minimum donc pour Cristiano Ronaldo et sa bande. Le quintuple Ballon d’Or n’a d’ailleurs pas réussi à améliorer son record de buts.



Dans les autres rencontres, on notera les débuts réussis de Dragan Stojkovic à la tête de la Serbie. Ses hommes ont dominé l’Eire (3-2), avec notamment un but de 40 mètres de Mitrovic. Dans le groupe de la France, la Finlande et la Bosnie n'ont pu se départager (2-2). La Russie est allée battre Malte (3-1) et la République Tchèque a laminé l’Estonie chez elle (6-2). Erling Haaland n’a pas marqué, mais la Norvège a tenu son rang face au Gibraltar (3-0).