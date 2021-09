Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : Brésil - Argentine officiellement suspendu !

Le CONMEBOL a confirmé la suspension du match Brésil-Argentine par l'arbitre. La confédération affirme que la commission de discipline de la FIFA indiquera ensuite les étapes à suivre. Un petit rappel des faits s’impose. Quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) ont voyagé depuis l'Angleterre en faisant fait de fausses déclarations dans le formulaire d'entrée au Brésil pour disputer ce match, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée.

Le Brésil impose une quarantaine aux personnes arrivant du Royaume-Uni. Les autorités brésiliennes ont tenté d'isoler et d'expulser les quatre joueurs à l'hôtel des Argentins, mais a agi trop tard. L'intervention des autorités s'est finalement produite sur le terrain, à la 7e minute. Un imbroglio qui a ensuite débouché sur l'arrêt du match. La réaction du sélectionneur argentin Lionel Scaloni est d'ailleurs empreinte de déception, lui qui s'est confié au micro de TyC Sports : "Ça me rend très triste, je ne cherche pas de coupables. Ce n'était pas le moment. Ça aurait dû être une fête pour tout le monde, qu'on profite de ce match et que ça en reste là", a ainsi glissé le tacticien.